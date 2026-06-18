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La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial este jueves 18 de junio para informar que, el padre del astro Jorge Messi, atraviesa una situación de salud por la que se encuentra bajo estricto seguimiento médico.

Comunicado salud del padre de Messi

De acuerdo con el documento compartido por el entorno del futbolista, el paciente se está recuperando y evoluciona favorablemente dentro de su cuadro clínico actual.

En la declaración pública, los familiares expresaron su profundo malestar ante las especulaciones y rumores difundidos en las últimas horas. Calificándolos como una falta de sensibilidad y respeto hacia un asunto de carácter estrictamente privado.

Así mismo, aclararon que solo el círculo íntimo posee información real sobre el estado de Jorge Messi, por lo que solicitaron prudencia, responsabilidad y reserva para preservar la confidencialidad de la familia durante este proceso de recuperación.

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