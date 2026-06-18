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Alicia Keys cantará en desfile de los Knicks por su victoria

By Lubin Molero
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Alicia Keys desfile de los Knicks
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La cantante Alicia Keys actuará este jueves 18 de junio en la Alcaldía de Nueva York durante el desfile oficial de los New York Knicks para celebrar el campeonato de la NBA.

Alicia Keys desfile de los Knicks

La artista neoyorquina confirmó su participación tras aceptar una invitación del jugador de la plantilla OG Anunoby.

 

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El evento conmemorativo se iniciará en el bajo Manhattan y recorrerá la avenida de Broadway, en el tramo del Cañón de los Héroes, hasta llegar a la plaza del ayuntamiento.

 

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En ese lugar, el alcalde Zohran Mamdani encabezará la ceremonia protocolar para entregar de manera simbólica las llaves de la ciudad a todo el equipo de los New York Knicks, en un acto privado que contará con discursos, invitados especiales y la presencia de 600 aficionados ganadores de un sorteo público.

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