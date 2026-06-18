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Dos personas resultaron heridas la tarde de este miércoles 17 de junio tras derrapar en su motocicleta por explosión de neumático en la Bárbula.

El hecho ocurrió exactamente en la rampa de incorporación del distribuidor Bárbula (KM 170) hacia la autopista Circunvalación Este, en el estado Carabobo.

Explosión de neumático dos heridos en Bárbula

Paramédicos motorizados de vías rápidas que realizaban recorridos preventivos en la zona abordaron la emergencia de inmediato. Tras estabilizar a los dos afectados en el propio distribuidor Bárbula.

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Las comisiones gestionaron el traslado de los heridos a bordo de una ambulancia de Invialca hacia el Hospital Ángel Larralde del municipio Naguanagua para su respectiva atención médica.

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