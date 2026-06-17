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La actriz infantil que interpretó a «Lilo» y protagonizó «El Aro», Daveigh Chase falleció este martes a los 35 años de edad en Los Ángeles.

La estadounidense murió debido a complicaciones de salud derivadas de un cuadro de meningitis e infección sanguínea, según informaron sus allegados.

Fallece la actriz del Aro y Lilo

Chase había sido ingresada en un centro hospitalario a principios de mes por un diagnóstico de desnutrición que derivó en problemas sépticos.

La intérprete alcanzó notoriedad internacional en el año 2002 tras personificar a la antagonista Samara Morgan en la cinta de terror «El Aro» (The Ring). También prestó su voz para el personaje de Lilo en la película animada de Disney «Lilo & Stitch».

Así mismo, formó parte de producciones televisivas como la serie «Big Love» de HBO, además de participar en los filmes «Donnie Darko» y «El viaje de Chihiro». Hoy la industria del entretenimiento lamenta que fallece Daveigh Chase, una figura icónica de los años 2000.

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