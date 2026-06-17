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Autoridades de migración y seguridad de Colombia detienen en una carretera entre Bucaramanga y Cúcuta a una mujer de nacionalidad venezolana.

La mujer estaba solicitada mediante una circular roja de Interpol por tribunales de los Estados Unidos. La aprehensión se ejecutó a bordo de un autobús interurbano durante un operativo de inspección vial.

Migración Colombia detiene a venezolana

Según informes de la alcaldía de Bucaramanga, investigaciones de inteligencia vinculan a la detenida con legitimación de capitales de la organización criminal «Tren de Aragua» en territorio colombiano.

Se pudo conocer que además de registrar antecedentes por fraudes financieros y estafas bancarias. La ciudadana quedó bajo la custodia de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional para iniciar los trámites correspondientes a su extradición hacia suelo estadounidense.

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