Autoridades de migración y seguridad de Colombia detienen en una carretera entre Bucaramanga y Cúcuta a una mujer de nacionalidad venezolana.
La mujer estaba solicitada mediante una circular roja de Interpol por tribunales de los Estados Unidos. La aprehensión se ejecutó a bordo de un autobús interurbano durante un operativo de inspección vial.
Migración Colombia detiene a venezolana
Según informes de la alcaldía de Bucaramanga, investigaciones de inteligencia vinculan a la detenida con legitimación de capitales de la organización criminal «Tren de Aragua» en territorio colombiano.
Se pudo conocer que además de registrar antecedentes por fraudes financieros y estafas bancarias. La ciudadana quedó bajo la custodia de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional para iniciar los trámites correspondientes a su extradición hacia suelo estadounidense.
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