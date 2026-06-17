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Cuatro detenidos en Nueva Esparta por presunto abuso sexual

By Lubin Molero
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Cuatro detenidos en Nueva Esparta
Foto: Cortesía

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Funcionarios policiales detuvieron en el municipio Mariño, estado Nueva Esparta, a 4 familiares de una adolescente de 14 años por presunto abuso sexual.

Según el reporte, los involucrados presuntamente serían su padre, madre, abuela y madrastra de la víctima por complicidad y omisión.

Cuatro detenidos en Nueva Esparta

El principal sospechoso fue capturado tras un operativo de búsqueda en las inmediaciones del Mercado de Conejeros. Las investigaciones de los organismos de seguridad y los exámenes forenses determinaron que las tres mujeres adultas tenían conocimiento del abuso sexual cometido contra la menor y encubrieron el delito de forma sistemática.

Tras el procedimiento, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes rescató a la afectada y a sus hermanas en su centro educativo, otorgándoles una medida de resguardo con una tía materna, mientras el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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