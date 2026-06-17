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Portugal no pasó del empate ante la difícil República Democrática del Congo

By Danny Valdiviezo
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Portugal no pasó del empate
Wissa fue incisivo ante Portugal, anotó el tanto del empate. Foto: Redes.

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Danny Valdiviezo
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Portugal no pasó del empate ante la República Democrática del Congo. El emocionante encuentro terminó a un tanto por lado, con el incesante ataque del Congo en la Copa del Mundo 2026.

Los portugueses aprovecharon que todas las marcas estaban sobre Cristiano Ronaldo. Es por ello que al minuto 6 los lusos se fueron adelante. Joao Neves aprovechó un pase para convertirla en tanto.

Pero al minuto 11 el jugador Yoane Wissa del Congo llegó peligrosamente y por poco anota para los africanos. Luego del gol el juego se colocó un poco lento por parte de Portugal y el Congo, los cuales no quisieron arriesgar.

Portugal no pasó del empate

Mucha defensa, muy limpio en ese aspecto pero ambos no querían arriesgar. Las marcas seguían sobre Cristiano Ronaldo. Mientras que el Congo buscaba desesperadamente el empate en el encuentro.

Pero mientras el partido parecía caer en la lentitud, Wissa se encargó de colocar el empate a uno por lado minutos antes del pitazo final del primer tiempo. Un verdadero golazo, estos habían luchado por el gol hasta que el mismo lo cristalizaron.

En el segundo tiempo, el Congo salió repotenciado y atacando, tanto así que por poco se van adelante a los cinco minutos. Un partido serio, como no buscar desarmarse en lo que era el ataque a los portugueses.

Portugal buscó la manera de entrar de lleno en los minutos finales pero no pudieron. De esa manera quedó el encuentro empatado a un tanto.

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SourceDiario Líder/Caracas
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