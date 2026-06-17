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El precio del dólar BCV hoy 17 de junio de 2026 se acerca a los 600 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela el costo de hoy del dólar será de 596,78 bolívares y el euro en 692,05 bolívares.

Para este jueves el valor del dólar será de 602,33 bolívares, y el euro en 698,22 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro en el mundo se mantiene en 4.330,33 dólares, este indicador se mantiene estable cerca de los 4.500 mil dólares. Mientras que el gramo se ubica en un costo de 182.90 dólares.

En un costo de 95,96 dólares se mantiene el precio del petróleo, el mismo se encuentra estable luego del tratado de paz de Irán y Estados Unidos. Recordemos que este tuvo varias semanas sobre los 103 dólares.

El precio del bitcoin se encuentra en 65.800,27 dólares, este indicador ha tenido una recuperación lenta luego de estar cerca de los sesenta mil dólares en las últimas horas. Veremos como se comporta en los próximos días.

Dólar BCV hoy 17 de junio de 2026, Colombia anuncia inversión para avanzar en la interconexión eléctrica con Venezuela

El Gobierno colombiano anunció este lunes una millonaria inversión para avanzar en la interconexión eléctrica con Venezuela desde el departamento selvático del Vichada, en la frontera común, informaron fuentes oficiales.

«El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela», expresó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en Puerto Vichada, capital de ese departamento.

El alto funcionario agregó: «La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico de la región y consolidar la hermandad entre nuestros pueblos».

Esta iniciativa forma parte de una inversión de 89.000 millones de pesos (unos 25,7 millones de dólares) que hace el Gobierno colombiano para ampliar la cobertura energética, fortalecer la infraestructura eléctrica y acelerar la transición hacia fuentes renovables en Vichada.

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