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Vó Bahiana se hizo viral desde hace unos días debido a una predicción para el partido Brasil Escocia. Dijo la mujer nacida en Brasil que en este juego podría ocurrir algo insólito como lo es la presencia de extraterrestres.

Comentó en redes sociales, que esto va a cambiar la historia de los mundiales, ya que indicó que dos naves llegarán al campo. Dicho encuentro se va a disputar el 24 de junio, resaltó que ella soñó lo que relató.

Es por ello que comentó que ese día, hay que cuidarse, ya que los extraterrestres llegarán al campo de juego. Una nave va a abducir a los jugadores y otras se llevará gran parte del público.

Partido Brasil Escocia

Las predicciones se volvieron virales, pero una gran cantidad de personas dudaron que esto pueda ocurrir. «Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento», expresó la vidente.

«Gente, tengo que contarles de que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande y abducía a miles de personas del estadio”, dijo en sus redes sociales.

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