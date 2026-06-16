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¿Qué significa un enjambre sísmico?

By Danny Valdiviezo
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enjambre sísmico

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Danny Valdiviezo
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Un enjambre sísmico es una secuencia de múltiples sismos de magnitudes similares que ocurren en un área específica durante un período corto o prolongado. El cual pudiera ser en días, semanas o meses.

A diferencia de los terremotos tradicionales, en un enjambre no se identifica un sismo principal dominante; la energía se libera de manera gradual y equilibrada mediante sismos de intensidad baja a moderada.

Causas Principales de un enjambre sísmico

Actividad Volcánica: El ascenso o movimiento de magma bajo la superficie terrestre fractura la roca y genera actividad sísmica constante.

Acumulación de Energía en Fallas: Se liberan pequeñas cantidades de tensión acumulada a lo largo de una falla geológica.

Movimientos de Fluidos: La filtración, inyección o extracción de agua, gas o magma altera la presión subterránea.

Activación de fallas geológicas: Las fallas pueden sufrir múltiples rupturas pequeñas, liberando energía de manera constante.

Importancia

Monitoreo: Son importantes para el estudio de la actividad tectónica y volcánica, ayudando a entender los procesos internos de la Tierra.

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