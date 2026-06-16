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Usuarios reportaron fallas en la plataforma del Banco de Venezuela desde tempranas horas de la mañana. Indicaron que no han podido acceder a la misma como han tenido dificultad para ejecutar un pago móvil.

Fallas en la plataforma del Banco de Venezuela

Como también simplemente para consultar el saldo en la cuenta. Hasta ahora indican que puede ser el llamado “boom bancario”. El cual ocurre los días de quincena por el alto tráfico en las plataformas bancarias.

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