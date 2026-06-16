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Funvisis reportó segundo sismo del lunes en Valencia, a las 11:24 minutos de la noche se informó sobre el temblor. Este tuvo una magnitud de 2.5 grados en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros.

Hoy martes 16 de junio, Funvisis reportó un nuevo sismo a las 3:44 minutos, de magnitud 2.5 en la Escala de Richter, con una profundidad de 9.8 kilómetros. El epicentro ocurrió a 17 kilómetros al este de la ciudad de Valencia.

A la una de la tarde, dijo Funvisis, ocurrió el segundo sismo de hoy martes 16 de junio, con una magnitud de 2.7 grados. a 16 kilómetros al este de Valencia.

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Funvisis reportó segundo sismo en Valencia

El movimiento telúrico tuvo como epicentro a 20 kilómetros al noreste de Valencia. El primero del día fue reportado luego de las nueve de la mañana señaló Funvisis. Ayer domingo se informó de un temblor en la capital carabobeña luego de las tres de la tarde.

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