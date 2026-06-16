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Un accidente de camión en la ARC dejó a una dama lesionada. El hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 125, sentido Valencia. Tramo Las Banderas luego del Viaducto La Cabrera.

El hecho vial involucró el volcamiento de un vehículo de carga Chevrolet NKR, luego de que perdiera el control, impactara contra las defensas y volcara hacia el área verde. Invialca atendió el hecho vial.

El equipo de la Dirección de Operaciones Viales de Invialca se desplegó de inmediato para ejecutar un dispositivo de seguridad, brindar orientación vial; activar un cierre parcial para las maniobras de auxilio y proceder al despeje de la calzada.

Accidente de camión en la ARC

Asimismo, se prestó apoyo en la atención prehospitalaria de la conductora, quien presentó traumatismos generalizados. Y fue trasladada de manera oportuna por la unidad de @0800bigote al Hospital Simón Bolívar de Mariara.🚑

El procedimiento técnico y de resguardo contó con la actuación conjunta de la GNB Vial y la DVTT. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia en las vías del estado Carabobo y del país.

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