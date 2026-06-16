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El precio del dólar BCV hoy 16 de junio de 2026 nos indica que la banda de la divisa oficial llegó a 590 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela el costo de hoy del dólar será de 592,51 bolívares y el euro en 687,69 bolívares.

Para este miércoles, el valor del dólar será de 596,78 bolívares y el euro en 692,05 bolívares.

La onza de oro bajó incluso se alejó de los cinco mil dólares, teniendo hoy un costo hoy de 4.347,98 dólares. Este indicador se mantiene bajo y pudiera seguir en descenso en lo que va de mes, luego de estar en 5.500 dólaras.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 81,83 dólares, luego del tratado de paz entre Estados Unidos e Irán el crudo ha estado en baja. Este pudiera seguir en descenso en los próximos días.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja, hoy tiene un costo de 66.283,34 dólares hoy martes 16 de junio. Este llegó a estar en mayo sobre los 82 y 83 mil dólares, pero ha perdido terreno.

Dólar BCV hoy 16 de junio de 2026, pagaron Ingreso a los trabajadores

Este lunes 15 de junio de 2026, inició el pago del «Ingreso Integral de los Trabajadores», correspondiente al mes en curso, a través del Sistema Patria.

Asimismo, el Canal Patria Digital destacó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 88.050 o US$ 149,89 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada a los trabajadores de la administración pública incrementó un 15,09% en bolívares, en comparación con el pago realizado en mayo de 2026, cuando fue Bs. 76.500.

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