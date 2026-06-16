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Sonó el pitazo para los partidos de la Copa FIFA 2026 y los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol Universidad de Carabobo “ACEFUC“ demostraron su intensidad mundialista. Con otro registro sin reveses en la octava jornada de la Copa Dúo Apertura 2026.

El pasado viernes, los jóvenes de la categoría Sub-11 visitaron el Campo Las Mercedes del municipio San Diego para medirse con sus similares de Academia IDF. Los goles de Greider Valera y Diego Brito les valieron la victoria a los universitarios con marcador 2-1.

Es de resaltar la destacada actuación de la pequeña guardameta Aschely Torres, quien solo ha permitido 5 goles en 8 jornadas. La programación sabatina en el Complejo Futbolístico Acefuc del Campus Bárbula sonrió para el combinado Sub-17.

Acefuc con intensidad mundialista

Ante los adversarios de Parcell. Yosneiber Meléndez se lució con doblete, mientras que Beiker Rivero y Nomisel Fernández quemaron las redes en una ocasión cada uno para el pizarrón 4-0. Un triunfo con el cual esta representación mantiene su invicto después de ocho semanas.

Cerró otra serie perfecta la oncena Sub-13. Un solitario gol de Kevin Pinto produjo la última victoria 1-0 ante Solo Fútbol. Resultado con el cual siguen invencibles en lo que va de competencia. La sub-15 suspende su compromiso por lluvia.

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