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PDVSA y la española Repsol firmaron un acuerdo para sumar más de 20 mil barriles diarios de crudo liviano a la empresa mixta Petroquiriquire, la cual promedia actualmente unos 40 mil barriles.

El plan busca elevar la producción petrolera mediante la explotación de nuevas áreas en la Costa Oriental del Lago.

Acuerdo entre PDVSA y Repsol

Héctor Obregón, presidente de PDVSA, detalló desde Miraflores que este recurso alimentará directamente al Complejo Refinador Paraguaná para incrementar la generación de combustible en el país.

El funcionario también destacó que la alianza en el consorcio Cardón IV ya genera 580 millones de pies cúbicos de gas destinados al sector industrial, eléctrico y petroquímico nacional.

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