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La selección de Francia debutó con éxito en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a un combativo (vs) Senegal. Aunque el conjunto africano dominó tácticamente la primera mitad e incluso estrelló un balón en el poste, la contundencia de las estrellas francesas terminó por inclinar la balanza en el complemento.

Francia vs Senegal Debut

Kylian Mbappé rompió el candado defensivo en el minuto 67 tras una pausa de hidratación. Posteriormente, Bradley Barcola estiró la ventaja al 81′ con una definición memorable para colocar el 2-0.

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En un final frenético de tiempo añadido, Ibrahim Mbaye descontó para los senegaleses en el 94′, pero apenas dos minutos después, Mbappé selló su doblete definitivo para asegurar los primeros tres puntos del cuadro galo en el torneo.

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