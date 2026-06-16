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Una mujer resultó herida con múltiples escoriaciones tras un accidente en la moto donde se desplazaba y sufrió una caída en el municipio Naguanagua.

La víctima recibió los primeros auxilios en el lugar del siniestro por parte del personal de Atención Prehospitalaria (APH) en conjunto con el cuerpo de Rescate Naguanagua.

Herida en accidente de moto Naguanagua

De acuerdo con el reporte, la ciudadana presentó heridas superficiales en las extremidades inferiores, superiores y en la región facial. Además de una laceración en la palma de la mano izquierda.

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Tras ser evaluada y estabilizada por los paramédicos locales, sus allegados coordinaron el traslado de emergencia de la afectada hacia el centro asistencial más cercano a bordo de un vehículo particular.

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