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El actor Tom Holland confirmó públicamente que contrajo matrimonio con Zendaya, poniendo fin a meses de especulaciones.

En una entrevista para la revista Esquire UK, la estrella de Marvel rompió el silencio al afirmar de manera contundente: «Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga y nunca me había sentido tan apoyado«.

Tom Holland matrimonio con Zendaya

Al ser consultado sobre los rumores que surgieron tras unas fotos falsas de la boda creadas con inteligencia artificial, el británico cortó el tema asegurando que su familia no se la perdió porque «todos estuvieron ahí».

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La noticia de la unión secreta ya había sido asomada en febrero por el estilista de la actriz, Law Roach. La confirmación coincide con la reaparición pública de Tom Holland y Zendaya como esposos en Madrid durante la promoción de su nueva película Spider-Man: Brand New Day.

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