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Noruega vs Irak midieron fuerzas en un intenso compromiso del Mundial 2026, marcando el regreso de ambas selecciones a la máxima cita futbolística tras décadas de ausencia, estos son los resultados.

Noruega vs Irak resultados

El delantero Erling Haaland abrió el marcador para los europeos en el minuto 29 tras un centro de David Møller Wolfe.

Sin embargo, Irak respondió al 39′ con un gol de cabeza de Aymen Hussein que colocó el empate transitorio. La igualdad duró poco, ya que en el minuto 43, Haaland aprovechó un error en la salida de la defensa iraquí para sellar su doblete definitivo.

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Durante la segunda mitad, Leo Østigård amplió la ventaja nórdica al 76′ con un potente testarazo tras una asistencia de Martin Ødegaard. Sentenciando el marcador antes de que un gol en contra de Aymen Hussein en el tiempo de descuento decretara el 4-1 final.

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