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Autobús pierde los frenos en elevado de Los Teques

By Lubin Molero
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Autobús pierde los frenos en Los Teques
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un autobús pierde los frenos en Los Teques este martes 11 de junio y genera un accidente en la carretera Panamericana, dejando una ciudadana lesionada.

El hecho ocurrió en la entrada del elevado de La Matica, y se vieron involucrados autobús, un vehículo de carga y una motocicleta. El incidente vial generó fuerte retraso vehicular en la zona durante las labores de auxilio.

Autobús pierde los frenos en Los Teques
Foto: Cortesía

Autobús pierde los frenos en Los Teques

Según testigos, una gandola se encontraba accidentada en la entrada de la estructura, forzando a los conductores a reducir el paso a un solo canal.

Al intentar avanzar, un autobús de transporte público sufrió una presunta falla en los frenos y retrocedió, colisionando contra el motorizado que circulaba detrás.

La ciudadana, quien viajaba como acompañante en la moto, fue atendida en el sitio y trasladada a un centro asistencial, mientras las autoridades restablecieron el tránsito en la carretera Panamericana.

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