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Un autobús pierde los frenos en Los Teques este martes 11 de junio y genera un accidente en la carretera Panamericana, dejando una ciudadana lesionada.

El hecho ocurrió en la entrada del elevado de La Matica, y se vieron involucrados autobús, un vehículo de carga y una motocicleta. El incidente vial generó fuerte retraso vehicular en la zona durante las labores de auxilio.

Autobús pierde los frenos en Los Teques

Según testigos, una gandola se encontraba accidentada en la entrada de la estructura, forzando a los conductores a reducir el paso a un solo canal.

Al intentar avanzar, un autobús de transporte público sufrió una presunta falla en los frenos y retrocedió, colisionando contra el motorizado que circulaba detrás.

La ciudadana, quien viajaba como acompañante en la moto, fue atendida en el sitio y trasladada a un centro asistencial, mientras las autoridades restablecieron el tránsito en la carretera Panamericana.

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