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Anya Taylor-Joy se une al elenco de El señor de los anillos: La Caza de Gollum

By Lubin Molero
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Anya Taylor-Joy en el Señor de Los Anillos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La actriz Anya Taylor-Joy interpretará a una elfa en la nueva película «El señor de los anillos: La Caza de Gollum», la cual será dirigida y protagonizada por Andy Serkis en su icónico papel.

Anya Taylor-Joy en el Señor de Los Anillos

La actriz de 30 años dará vida a una elfa Sindar del Reino del Bosque, descrita como una agente leal de confianza del rey Thranduil, personaje interpretado nuevamente por Lee Pace.

Anya Taylor-Joy en el Señor de Los Anillos
Foto: Lee Peace como el Rey Thranduil

La producción, que se estrenará el 17 de diciembre de 2027, contará además con los regresos de Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo.

Además de los debuts de Kate Winslet y Jamie Dornan en la franquicia. La trama explorará los años previos a «La Comunidad del Anillo».

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