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La actriz Anya Taylor-Joy interpretará a una elfa en la nueva película «El señor de los anillos: La Caza de Gollum», la cual será dirigida y protagonizada por Andy Serkis en su icónico papel.

Anya Taylor-Joy en el Señor de Los Anillos

La actriz de 30 años dará vida a una elfa Sindar del Reino del Bosque, descrita como una agente leal de confianza del rey Thranduil, personaje interpretado nuevamente por Lee Pace.

La producción, que se estrenará el 17 de diciembre de 2027, contará además con los regresos de Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo.

Además de los debuts de Kate Winslet y Jamie Dornan en la franquicia. La trama explorará los años previos a «La Comunidad del Anillo».

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