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La selección de Argentina venció cómodamente 3-0 a Argelia en su estreno en el Mundial 2026, gracias a una exhibición magistral hat-trick de Leo Messi, quien anotó los tres goles del encuentro disputado en Kansas.

hat-trick de Leo Messi

El capitán argentino destrabó el partido en el minuto 18 con un potente latigazo de zurda desde la frontal del área. Durante la segunda mitad, el astro aprovechó un rebote corto del guardameta Zidane al 60′ para firmar el segundo de la noche.

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Sentenció su hat-trick definitivo en el minuto 76 con una soberbia definición. Con esta tripleta en el Mundial 2026, Messi alcanzó la histórica cifra de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

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Así mismo, «la pulga» asegura los primeros tres puntos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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