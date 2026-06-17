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Funcionarios del CPNB detuvieron en flagrancia a un hombre en San Carlos, estado Cojedes, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra una adolescente de la localidad.

Abuso sexual contra una adolescente

La aprehensión se ejecutó de forma inmediata en el sector Los Malabares de la parroquia Ezequiel Zamora, luego de que la madre de la víctima interpusiera la denuncia formal ante el despacho policial.

Tras recibir la acusación, las comisiones activaron los protocolos de resguardo para coordinar la entrevista especializada y los exámenes médicos forenses. El detenido quedó formalmente puesto a la orden del Ministerio Público para dar continuidad al respectivo proceso judicial.

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