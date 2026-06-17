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Lanzan el primer tráiler de Shrek 5 y confirman su estreno para 2027

By Lubin Molero
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Shrek 5 se estrena para 2027
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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DreamWorks Animation lanzó oficialmente el primer tráiler de Shrek 5, confirmando el regreso del ogro más famoso del cine tras más de una década de ausencia y anunciando su estreno en cines para el año 2027.

Shrek 5 se estrena para 2027

El adelanto muestra a los tres hijos de Shrek y Fiona ya crecidos, obligando a la familia a abandonar la tranquilidad de su pantano para embarcarse en una nueva aventura.

Esta entrega presenta una propuesta visual con diseños más estilizados y expresiones faciales más marcadas que las películas anteriores.

 

Así mismo, el tráiler de Shrek 5 ratifica el regreso del elenco de voces originales en inglés integrado por Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy, además de personajes clásicos como Burro, Pinocho y Jengibre.

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