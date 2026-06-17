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Quedó esclarecido un doble homicidio ocurrido en Delta Amacuro, donde dos personas de 50 años perdieron la vida. En el caso hay varios detenidos, dijo el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios de la Delegación Tucupita en conjunto con la División de Investigaciones de Homicidios, luego de un extenso trabajo de campo esclarecieron el doble homicidio de Dionicio Antonio Salazar Quijada (59) y, su esposa, Neudelices del Valle Gibory de Salazar (53),

Ocurrido en el sector Paloma, parroquia Antonio José de Sucre, municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, el pasado 13 de mayo. Los detenidos quedaron identificados como: Elías Leopoldo Herrera (32), apodado Leo Coporo, José David Tocore Sucre (21), apodado Mongli, Omar Ramón Arciniegas González (31).

Doble homicidio ocurrido en Delta Amacuro

Reniel Arcelino Salas Hernández (23), apodado Panqueca, Franyelis Del Valle Pereira Rodríguez (31), apodada Cosita Rica, quienes junto a Jeanfrank Jesús Arciniegas Rodríguez (31); apodado Firi Firi, aún por detener; planificaron despojar a las víctimas de sus pertenencias de valor.

Por lo que tras ejecutar un itinerario criminal, valiéndose que alias Cosita Rica, residía cerca de las víctimas y, había propuesto el hecho, ingresaron a su vivienda; internándose en la parte oscura del patio, donde se mantuvieron ocultos durante varias horas.

Hasta que Neudelices, abrió la puerta del lado posterior del inmueble, momento que fue oportuno para los agresores para interceptarla; dónde Jeanfrank, sin mediar palabras le efectúa un disparo a esta.

El hombre recibió un disparo

Llamándole la atención a Dionicio, quien al verificar que ocurría, también recibe un disparo provocándole la muerte; asimismo, Neudelices, herida se dirigió al portón principal con la finalidad de solicitar ayuda, siendo sometida por Josfrank quien le propinó otro disparo, dejándola sin signos vitales.

Luego de ejecutar el atroz crimen, los delincuentes sustraen de la vivienda varios objetos de valor y dinero, huyendo del lugar. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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