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Marineros inició la semana con tropiezo en Macuto, la noche del martes no pudo ante Centauros de La Guaira y perdió con pizarra de 9×4. Los dirigidos por Clemente Álvarez siguen sin poder descifrar a Centauros.

La novena naviera picó adelante en el primer episodio, a pesar de haber llenado las bases pudieron anotar una sola en las piernas de Bryant Flete. Tras un batazo de Ángel Aguilar al campocorto y que Alcides Escobar no pudo contener la pelota para sacar el out en segunda base.

En la baja de ese mismo tramo se igualaron las acciones luego de que Aldrem Corredor fue puesto out forzado para que Escobar pisara la registradora. Los de casa coronaron un rally de cuatro anotaciones que estuvo referenciado por Escobar quien pegó triple con las bases llenas.

César Hernández, Willians Astudillo y José Martínez pasaron por la goma. Posteriormente, Alcides extendió aún más la diferencia con un rodado de Jomar Reyes al tercera base.

Marineros inició la semana con tropiezo en Macuto

El Acorazado comenzó a descontar a cuenta gotas y comenzó con un cuadrangular solitario de Yoel Yanqui, a banda contraria, en la quinta entrada. En el séptimo, Edgardo Fermín dio hit remolcador para que Jesús Ugueto pasara por la registradora.

Y en error de fildeo del shortstop Martínez ante una conexión de Yanqui, Fermín puso las cosas con una diferencia de una (4×5). En el octavo inning se abrió la ventaja con cuatro anotaciones de los litoralenses en el que figuraron jonrones de Aldrem Corredor y Jomar Reyes para el 9×4 final.

Chester Pimentel (2-0) fue el ganador y Luis Martínez (1-5) salió derrotado. Los filibusteros volverán a casa este miércoles 17 de junio para medirse a Delfines de La Guaira a las 5:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La entrada es libre.

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