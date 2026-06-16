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La historia de Josimar José Évora Dias parece sacada de un cuento, de hecho su historia se terminó de transformar en fama. El arquero de Cabo Verde mejor conocido como Vozinha se metió al mundo del fútbol en el bolsillo.

Todo empezó en el juego contra España donde en el primer tiempo se cansó de sacar pelotas. El electricista de 40 años ha sido un gran veterano del balompié, siempre le ha gustado ser arquero.

Su apodo significa “abuelita”, y es que cuando estaba pequeño luego de los golpes en el fútbol corría hasta los brazos de la abuela, allí se refugiaba. Siempre ha estado en la arquería y ni se imaginó la fama que ganaría en este Mundial.

Vozinha de electricista a arquero titular

Fue un batallador en el encuentro, los jugadores españoles no encontraron en los 90 minutos más el agregado descifrar la defensa y luego al arquero. Cabo Verde además supo jugar contra los españoles.

Apenas entró Lamine Yamal reforzaron la defensa y neutralizaron los ataques. Mientras todo eso ocurría la cuenta de Instagram de “Vozi” iba creciendo. Tenía apenas 159 mil seguidores y anoche ya llevaba cuatro millones.

“Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, aseguró Vozinha tras el encuentro, a los medios internacionales.

Sin contrato

Hasta ahora no tiene contrato, pero va a sobrar clubes que buscarán tenerlo, sin duda es un arquero de mucha calidad. Sus compañeros lo catalogan como un “hermano”, “papá”; o una persona que nunca se ha rendido.

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