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El FBI frustró plan para atacar al presidente Trump en La Casa Blanca, cuando celebraba su cumpleaños. Ese día el mandatario de Estados Unidos iba a estar en un espectáculo de UFC en la casa presidencial.

El director del FBI, Kash Patel explicó un poco de la supuesta amenaza a Trump, ese día arrestaron a varias personas. Se espera que revelen mayores detalles de lo ocurrido.

Cinco personas quedaron detenidas en distintos puntos, en Ohio, Missouri, además de California. Explicó a la agencia AP lo ocurrido y como se llevaron a cabo los arrestos el pasado 10 de junio.

FBI frustró plan para atacar al presidente Trump

“Gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación en varios estados, varias personas están ahora bajo custodia; y los presuntos ataques planificados fueron frenados en seco”, dijo Patel.

Trump quien es fanático de varios deportes de combate, entre ellos la UFC promocionó este evento en La Casa Blanca.

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