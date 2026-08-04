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Una mujer fue capturada al intentar presentar a un niño con una cédula falsa. La información la dio a conocer la Policía del estado Zulia. La mujer quedó a la orden del Ministerio Público de esa entidad.

Funcionarios de la Policía del estado Zulia (Cpbez), en el Hospital General de Cabimas Dr. Adolfo D’Empaire, aprehendieron a una mujer identificada como Leydis Adriana Echeverría Segovia por incurrir en usurpación de identidad, atestación falsa ante funcionario público y uso de documento falso.

El procedimiento se inició cuando el concubino de la involucrada acudió a la oficina del Registro Civil del centro de salud para realizar la presentación de un niño nacido dos días antes.

Intentar presentar a un niño con una cédula falsa

Al consignar los requisitos, la documentación presentada por la madre levantó sospechas en el personal administrativo. Al realizar el cruce de datos con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Saime.

Ya que verificaron que la copia de la cédula presentaba inconsistencias en su formato original y registraba un rechazo dactiloscópico emitido en el año 2024. Confirmándose la falsedad del documento.

Tras constatar la irregularidad, la comisión policial se trasladó al área del registro civil del hospital, donde la mujer permanecía ingresada bajo observación médica tras el parto. En el sitio se le notificaron sus derechos constitucionales y quedó bajo estricta custodia policial.

A la orden del Ministerio Público

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 42 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer minuciosamente los hechos y determinar el móvil detrás de la falsificación de identidad al momento de tramitar el registro del recién nacido.

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