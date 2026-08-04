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El Gobierno nacional busca sumar un total de 4.800 megavatios de generación termoeléctrica antes de enero del año entrante. Así lo dio a conocer la presidenta encargada Delcy Rodríguez al ordenar el plan para recuperar la generación termoeléctrica.

“He pedido planes específicos. El primer plan es un proyecto de recuperación de generación termoeléctrica. Que de aquí a final de año nosotros tengamos disponibles adicionales 4.800 megavatios en generación termoeléctrica”, precisó Rodríguez.

Dijo Rodríguez que se han firmado importantes acuerdos con empresas internacionales para poder dar fortaleza al Sistema Eléctrico Nacional. Venezuela busca hacer frente al problema de la electricidad.

Megavatios de generación termoeléctrica

“Se suma a los contratos que ya hemos firmado con empresas como la General Electric e IMPSA para generar, fortalecer y hacer más robusto nuestro Sistema Eléctrico Nacional”, afirmó la mandataria encargada.

Dichos acuerdos buscan mejorar lo que es la confiabilidad y estabilidad del suministro eléctrico en el país. La mandataria habló de la revisión que se hizo tras los terremotos de junio los cuales afectaron líneas de transmisión eléctrica.

«Revisamos las afectaciones al Sistema Eléctrico Nacional tras el doble terremoto. Hemos recuperado 300 de los 600 megavatios que aportaba Termocarabobo. Una de las instalaciones más impactadas, y seguimos trabajando para alcanzar su restablecimiento total”, dijo.

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