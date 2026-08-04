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El estado del clima hoy 4 de agosto 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Sobre Venezuela se amanece cielo con nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, se aprecian mantos nubosos, asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica, en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Cojedes, oeste de Guárico, Lara, los Andes y Zulia.

Continua cobertura nubosa en gran parte del país, actividad convectiva de rápida evolución productores de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, norte de Aragua, Llanos Occidentales, Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, Lara, Mérida, Trujillo y Zulia.

Estado del clima hoy 4 de agosto de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 38 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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