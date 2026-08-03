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Sub 20 consigue su primera victoria en los Juegos Centroamericanos

By Lubin Molero
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La Vinotinto ganó en los Juegos Centroamericanos
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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La Vinotinto Sub 20 ganó este sábado 1 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe disputados en Santo Domingo.

La selección masculina dirigida por Juan Domingo Tolisano, venció 3-1 a Guatemala  sumando sus primeros puntos en el torneo.

La Vinotinto ganó en los Juegos Centroamericanos

Los atacantes criollos mostraron alta efectividad ofensiva marcando mediante potentes remates de Diego Claut, Jesús GonzálezGustavo Lozano.

La delegación nacional recuperó terreno en la tabla de posiciones manteniendo vivas sus aspiraciones para avanzar hacia la siguiente ronda clasificatoria.

 

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Hoy el enfrentamiento es a las 07:00 pm, vs los anfitriones de República Dominicana.

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