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El fenómeno del Súper Niño es una fase de intensidad extrema del fenómeno climático El Niño. Caracterizada por un calentamiento anómalo y masivo de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical.

Ocurre cuando la temperatura del mar supera los 2 °C por encima del promedio en el Pacífico central. Entre sus características principales se encuentran un calentamiento extremo, la temperatura del agua sube a más de 2 grados.

De igual modo altera los vientos como la atmósfera esto en todo el planeta. Hasta ahora se han registrado pocas situaciones de este fenómeno. Solamente en los años 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016).

¿Qué es el fenómeno del Súper Niño?

Este además del efecto del calentamiento puede venir con torrenciales lluvias. Las cuales puede provocar desbordes de ríos y de quebradas. Como la que han ocurrido en algunas naciones del continente.,

Sequías severas: Causa escasez de agua, altas temperaturas y riesgo de incendios en zonas de Sudamérica, Australia y el sudeste asiático. Efectos marinos: Interrumpe el flujo de nutrientes en el mar, dañando la pesca y la vida de animales marinos.

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