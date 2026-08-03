EntretenimientoCuriosidadesPortada

¿Qué es el fenómeno del Súper Niño?

By Danny Valdiviezo
0
32
Hecho vial en el retorno de Los Caobos
Foto: CAF.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El fenómeno del Súper Niño es una fase de intensidad extrema del fenómeno climático El Niño. Caracterizada por un calentamiento anómalo y masivo de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical.

Ocurre cuando la temperatura del mar supera los 2 °C por encima del promedio en el Pacífico central. Entre sus características principales se encuentran un calentamiento extremo, la temperatura del agua sube a más de 2 grados.

De igual modo altera los vientos como la atmósfera esto en todo el planeta. Hasta ahora se han registrado pocas situaciones de este fenómeno. Solamente en los años 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016).

¿Qué es el fenómeno del Súper Niño?

Este además del efecto del calentamiento puede venir con torrenciales lluvias. Las cuales puede provocar desbordes de ríos y de quebradas. Como la que han ocurrido en algunas naciones del continente.,

Sequías severas: Causa escasez de agua, altas temperaturas y riesgo de incendios en zonas de Sudamérica, Australia y el sudeste asiático. Efectos marinos: Interrumpe el flujo de nutrientes en el mar, dañando la pesca y la vida de animales marinos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció medidas ante la llegada de El Niño (VIDEO)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCAF
Artículo anterior
Colisión de camioneta y bicicleta dejó un lesionado en Naguanagua
Artículo siguiente
Por presunto hurto de bicicleta en La Esmeralda quedó detenido
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes