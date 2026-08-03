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La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció medidas ante la llegada de El Niño. El fenómeno climático que está señalado de causar sequías. Durante una transmisión destacó que uno de los objetivos es recuperar el Sistema Eléctrico Nacional.

Comentó que el mismo se viene recuperando luego del doble terremoto del pasado 24 de junio. Resaltó que con el doble terremoto se vio afectado el sistema de TermoCarabobo. Pero que se han recuperado 300 de los 600 megavatios que tiene esta termoeléctrica.

La mandataria encargada dijo esto de la fluctuaciones. «Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días están relacionadas a la pérdida importante de esos 600 megavatios».

Dijo que el sistema eléctrico está en constante recuperación. «Hemos recuperado el 50% y en las próximas semanas estaremos en fase de recuperación plena».

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Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció medidas ante la llegada de El Niño

Las medidas contra el fenómeno climático será el siguiente:

Emergencia climática ‘El Niño’

Recuperación termoeléctrica: Se estima 4.800 MV en generación termoeléctrica a finales de año. Habrá medidas de prevención de incendios y seguimiento de los embalses.

Plan de ahorro de consumo eléctrico y de agua, ¿qué puede aportar cada ciudadano para ahorrar?

Activación de los sectores de la agroindustria para garantizar alimentos.

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