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El Chelsea FC recibió este viernes 31 de julio una severa sanción de la Federación Inglesa tras violar las normativas del juego limpio y se queda sin fichar jugadores.

El organismo deportivo determinó que la institución londinense acumuló irregularidades económicas reiteradas debido a su excesiva inversión en contrataciones de jugadores.

Chelsea es sancionado sin fichar jugadores

La medida disciplinaria prohíbe al club registrar nuevos futbolistas durante las dos próximas ventanas de mercado e impone una multa millonaria.

La directiva británica deberá replantear su estrategia deportiva utilizando exclusivamente la plantilla actual mientras cumple la restricción impuesta por las autoridades.

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