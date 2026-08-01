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FIFA cancela proyecto de privatizar el Mundial por rechazo de confederaciones

By Lubin Molero
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FIFA cancela privatizar el Mundial
Foto: cortesía

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Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
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El presidente de la FIFA Gianni Infantino, canceló este viernes 31 de julio el proyecto de privatizar el Mundial de Fútbol, tras el rechazo de las principales confederaciones continentales.

La propuesta buscaba crear una filial independiente destinada a la comercialización de torneos mundiales pero generó profundas divisiones en el fútbol mundial.

FIFA cancela privatizar el Mundial

Las objeciones planteadas por UEFA Conmebol Concacaf y la AFC obligaron al organismo rector a frenar el plan para mantener la unidad institucional.

El dirigente anunció que convocará a reuniones durante las próximas semanas para evaluar alternativas que beneficien al desarrollo del deporte global.

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