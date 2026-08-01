El presidente de la FIFA Gianni Infantino, canceló este viernes 31 de julio el proyecto de privatizar el Mundial de Fútbol, tras el rechazo de las principales confederaciones continentales.
La propuesta buscaba crear una filial independiente destinada a la comercialización de torneos mundiales pero generó profundas divisiones en el fútbol mundial.
FIFA cancela privatizar el Mundial
Las objeciones planteadas por UEFA Conmebol Concacaf y la AFC obligaron al organismo rector a frenar el plan para mantener la unidad institucional.
Statement attributable to the FIFA President
The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said…
— FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026
El dirigente anunció que convocará a reuniones durante las próximas semanas para evaluar alternativas que beneficien al desarrollo del deporte global.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas