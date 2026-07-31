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Un hecho vial en la Autopista Sur dejó un motorizado lesionado, el hecho ocurrió hoy viernes 31 de julio de 2026. La información la dio a conocer Invialca mediante sus redes sociales. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo.

A las 8:35 de la mañana, paramédicos de Vías Rápidas brindaron oportuna atención prehospitalaria a un motorizado lesionado. Tras un choque con una camioneta en el Kilómetro 003 de la autopista del sur adyacente al distribuidor Santa Rosa.

Hecho vial en la Autopista Sur dejó un motorizado lesionado

El lesionado fue estabilizado en el sitio e inmovilizado con éxito por el personal paramédico. Para luego ser trasladado por una unidad ambulancia de los Bomberos de Valencia a la Emergencia del Hospital Central de Valencia.

En el lugar el Equipo de Operaciones Viales desplegó un dispositivo de seguridad y realizaron la mitigación de riesgo por derrame de hidrocarburo. Mientras autoridades de la DIATT levantaron el hecho para garantizar la seguridad en la vía.

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