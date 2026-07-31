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Onda tropical 32 traerá lluvias en estas zonas del país

By Danny Valdiviezo
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Onda tropical 32

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El INAMEH informó sobre el paso de la onda tropical 32 la cual está ubicada al noroeste de Venezuela a esta hora. Desde ya genera áreas nubladas en algunas partes del país. Sobre todo en los estados orientales.

La misma interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical generando lluvias y lloviznas en varias zonas del país. Esto en los estados orientales como lo son Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Monagas.

Onda tropical 32 traerá lluvias en estas zonas del país

Se aprecian mantos nubosos generadores de precipitaciones de variada intensidad y algunas descargas eléctricas sobre Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Apure, Barinas, sur de Portuguesa.

Además del este de Falcón, Trujillo y lago de Maracaibo. El resto del país, se aprecia con nubosidad de parcial a fragmentada. Se espera por la llegada de dicha onda tropical en las próximas horas.

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