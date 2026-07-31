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El estado del tiempo hoy 31 de julio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda. Como en los estados orientales.

Se aprecian mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al este de Miranda, norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, este de Barinas y Apure. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas horas.

Venezuela amanece con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte de su extensión, destacando zonas con precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en áreas de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Apure, Yaracuy, partes de Lara, los Andes y sur del Zulia.

Estado del tiempo hoy 31 de julio de 2026

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 37 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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