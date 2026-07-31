GastronomíaPortadaRecetas

¡Sabroso!, Prepara para hoy un rico flan de queso crema

By Danny Valdiviezo
0
11
Flan de queso crema
Foto: Biscochos y sancochos

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un rico flan de queso crema puedes prepararlo es uno de los postres más tradicionales que hay. Este era infalible en las reuniones de los años ochenta y se mantiene como una de las opciones a la hora de un compartir.

Flan de queso crema, ingredientes

190 g de queso crema Philadelphia

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

5 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

¾ de taza de azúcar para el caramelo

Preparación:

Coloca el azúcar en una sartén o directamente en el molde y calienta a fuego medio sin remover demasiado hasta obtener un caramelo dorado; evita que se oscurezca en exceso porque puede quedar amargo.

Vierte inmediatamente el caramelo en el fondo del molde y muévelo con cuidado para cubrir también un poco los bordes, luego deja reposar mientras preparas la mezcla.

Licúa el queso crema, la leche condensada, la leche evaporada, los huevos y la vainilla durante 1 minuto hasta obtener una mezcla completamente homogénea y cremosa. Vierte la mezcla sobre el caramelo pasando por un colador si deseas un flan todavía más fino y sin restos de huevo.

Cubre el molde con papel aluminio y colócalo dentro de una bandeja con agua caliente hasta aproximadamente la mitad del molde para cocinarlo a baño María. Hornea a 180 °C durante 50-65 minutos, comprobando el centro con un palillo; debe salir casi limpio y el flan puede conservar un ligero movimiento en el centro.

Retira del horno, deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera durante al menos 4 horas, aunque dejarlo toda la noche mejora mucho la textura y facilita el desmoldado. Pasa un cuchillo fino alrededor del borde, coloca un plato encima del molde y voltea de una sola vez para que el flan salga cubierto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Sabor!, Prepara una ensalada de pasta fría para la familia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceRecetas Gratis XYZ
Artículo anterior
Por problemas de tierras asesinaron a un sexagenario en Lara
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes