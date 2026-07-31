Compartir

Un rico flan de queso crema puedes prepararlo es uno de los postres más tradicionales que hay. Este era infalible en las reuniones de los años ochenta y se mantiene como una de las opciones a la hora de un compartir.

Flan de queso crema, ingredientes

190 g de queso crema Philadelphia

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

5 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

¾ de taza de azúcar para el caramelo

Preparación:

Coloca el azúcar en una sartén o directamente en el molde y calienta a fuego medio sin remover demasiado hasta obtener un caramelo dorado; evita que se oscurezca en exceso porque puede quedar amargo.

Vierte inmediatamente el caramelo en el fondo del molde y muévelo con cuidado para cubrir también un poco los bordes, luego deja reposar mientras preparas la mezcla.

Licúa el queso crema, la leche condensada, la leche evaporada, los huevos y la vainilla durante 1 minuto hasta obtener una mezcla completamente homogénea y cremosa. Vierte la mezcla sobre el caramelo pasando por un colador si deseas un flan todavía más fino y sin restos de huevo.

Cubre el molde con papel aluminio y colócalo dentro de una bandeja con agua caliente hasta aproximadamente la mitad del molde para cocinarlo a baño María. Hornea a 180 °C durante 50-65 minutos, comprobando el centro con un palillo; debe salir casi limpio y el flan puede conservar un ligero movimiento en el centro.

Retira del horno, deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera durante al menos 4 horas, aunque dejarlo toda la noche mejora mucho la textura y facilita el desmoldado. Pasa un cuchillo fino alrededor del borde, coloca un plato encima del molde y voltea de una sola vez para que el flan salga cubierto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas