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Ronald Acuña volvió a destacar este jueves 30 de julio en Grandes Ligas conectando un jonrón durante la victoria de los Bravos ante Washington.

El jardinero venezolano despachó su octavo cuadrangular de la temporada frente a los Nacionales para acercarse a una importante marca histórica.

Ronald Acuña conecta jonrón

El estelar jardinero castigó al lanzador abridor proyectando la pelota por todo el jardín central a más de cuatrocientos pies de distancia.

Con este batazo el pelotero criollo alcanzó los 194 vuelacercas de por vida manteniéndose muy cerca de los doscientos.

El de La Sabana busca convertirse en el segundo jugador venezolano en alcanzar dicha cifra de cuadrangulares antes de cumplir treinta años.

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