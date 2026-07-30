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Mujer murió electrocutada cuando manipulaba una bomba de agua

By Danny Valdiviezo
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murió electrocutada cuando manipulaba una bomba de agua
Ana Guerra murió electrocutada.

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Danny Valdiviezo
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Una mujer murió electrocutada cuando manipulaba una bomba de agua en el estado Zulia. La dama quedó identificada como Ana María Guerra, quien tenía su residencia en la urbanización petrolera Campo Grande.

La mujer estaba en casa haciendo sus labores domésticas y aprovechando de recolectar agua ya que el suministro la tienen los miércoles. Pero cuando procedió a manipular la bomba recibió una fuerte descarga eléctrica.

Mujer murió electrocutada cuando manipulaba una bomba de agua

Guerra, quien era ampliamente conocida en el sector, murió de manera instantánea. Los vecinos intentaron socorrerla pero su muerte fue en segundos debido a la corriente eléctrica de la zona.

Funcionarios de la policía científica llegaron a la casa de la dama para ejecutar el levantamiento del hecho. Los vecinos lamentaron la muerte de la mujer.

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SourceEl Regional del Zulia
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