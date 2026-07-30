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Los rescatistas salvadoreños, fueron uno de los primeros contingentes en llegar a Venezuela luego de los terremotos del pasado 24 de junio. El grupo fue condecorado ayer en horas de la noche por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Estos estuvieron en labores de rescate, salvamento, extracción de personas, trabajando además con los rescatistas nacionales. Logrando una gran labor en la zona afectada por los terremotos en La Guaira.

Ayer en la noche, los rescatistas junto a la brigada canina de salvamento fueron recibidas por Bukele. Dijo el mandatario salvadoreño que fue una labor grande el rescate de las personas que estaban atrapadas en los edificios.

Fue una labor titánica y difícil para todos los rescatistas como voluntarios en la zona de La Guaira. Pero cumplieron en la zona de desastre, rescatando con vida a varias personas, como brindando atención médica.

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Rescatistas salvadoreños condecorados por el presidente Nayib Bukele

Los integrantes de distintos grupos de rescate de El Salvador, recibieron la medalla de Honor al Mérito por su labor en Venezuela. Esta distinción reconoce el compromiso, valor y solidaridad que distingue a El Salvador.

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