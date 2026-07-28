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Un terremoto de magnitud 7.1 al sur de Japón hoy martes 28 de julio sacudió esa zona del país. El fuerte movimiento telúrico afectó avenidas como principales vías de la prefectura japonesa de Kumamoto.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que en la escala japonesa de Shindo, el sismo de 7, uno de los valores más altos que hay. La agencia de noticias Kyodo dio la noticia del terremoto ocurrido.

Reportaron terremoto de magnitud 7.1 al sur de Japón

A las 4:27 minutos de la tarde (hora local en Japón) ocurrió el movimiento telúrico el cual afectó viviendas. Las personas cumplieron con los protocolos de emergencia por los sismos, saliendo de las casas y ubicándose en los puntos de resguardo.

Se informó sobre olas de un metro, y se emitió una alerta de tsunami la cual fue retirada horas después. «Hasta el momento no se ha observado ninguna actividad relacionada con un tsunami», dijeron las agencias del estado.

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