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Ya Vozinha es esperado en Chile entre hoy mañana para lo que será el chequeo médico. El arquero de Cabo Verde, que ganó fama en el Mundial de Fútbol tiene un contrato por seis meses con el Colo Colo.

El equipo de la capital chilena será el club donde militará el portero, el Colo Colo y su directiva le dieron un contrato de seis meses. Por supuesto, deberá ganarse el puesto en el equipo contra el portero titular.

Vozinha de 41 años, y que aprendió a portear mediantes videos de youtube estaría deseoso de unirse a los entrenamientos. El salario será de 25 mil dólares al mes, y sería un contrato que ronda por encima de los 110 mil dólares.

Vozinha es esperado en Chile

El arquero estaba en un equipo de la Segunda División de Portugal, en el Chaves, donde ganaba diez mil dólares. Ahora luego de su paso por la selección de Cabo Verde, Vozinha ganó valor.

Por supuesto, los seguidores del equipo blanco de Chile se han dividido en opiniones. Unos están de acuerdo con la contratación del portero. Mientras que otros han destacado que no eran lo que esperaban para esta temporada.

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