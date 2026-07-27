Compartir

Protección Civil mantiene labores en zonas de La Guaira, así lo dio a conocer el organismo de rescate del país a través de sus redes sociales. Los funcionarios se encuentran desplegados en varias partes del litoral central.

En cada área de difícil acceso, los rescatistas trabajan con máxima precisión, utilizando herramientas avanzadas de corte para abrir caminos seguros. Y evaluando constantemente la estabilidad del terreno para prevenir nuevos derrumbes.

Cabe destacar que desde el primer día, Protección Civil se ha desplegado en la zonas afectadas por los terremotos. En la remoción de escombros, ayuda a las personas como despeje de las vías.

Protección Civil mantiene estas labores en zonas de La Guaira

Las operaciones de emergencia continúan de forma ininterrumpida con el despliegue de las unidades de la REDAN Central, Los Llanos y ZOEDAN Carabobo, Sucre, Aragua y La Guaira. Mantenemos el monitoreo permanente para garantizar la seguridad ciudadana en los escenarios de riesgo

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas