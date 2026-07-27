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Un falso funcionario del CICPC fue detenido en Caracas

By Redacción Carabobo
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falso funcionario del CICPC fue detenido en Caracas
Foto: CICPC.

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Un falso funcionario del CICPC fue detenido en la Plaza La Concordia, la información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. A través de sus redes sociales habló de la captura.

Comisiones de la Delegación Municipal El Paraíso, luego de un extenso trabajo realizado en la Plaza La Concordia, parroquia Santa Teresa, municipio Libertador; Caracas, materializaron la detención de Elisandri Daniel Marcano Marcano (27), por usurpación de funciones.

Momentos que los pesquisas se encontraban en un dispositivo de seguridad observaban a Elisandri, con una actitud extraña. Al pedirle su identificación este indicó ser funcionario de la Policía Científica; sin embargo, al verificar la misma, resultó ser fraudulenta.

Un falso funcionario del CICPC fue detenido en Caracas

Al ahondar en el trabajo de investigación, se determinó que el detenido se dedicaba al hurto en unidades de transportes públicos y sistemas ferroviarios. Durante uno de estos hechos, había despojado de sus documentos a un funcionario de la Policía Científica.

Optando por suplantar su identidad y fotografía, haciendo uso de este carnet a fin de cometer distintos hechos; con su detención. Fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que posee registros por robo.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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