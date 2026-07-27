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Un temblor en Aragua fue reportado a las 10:54 minutos de la mañana de hoy lunes 27 de julio de 2026. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.5 y profundidad de 25.2 kilómetros, explicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El epicentro estuvo a ocho kilómetros al sureste de La Victoria. Este sismo se suma los ocurridos en Aragua como en el centro del país. De igual modo, Funvisis reportó temblores en las últimas horas en varias zonas del país.

Funvisis reportó temblor en esta zona de Aragua

En Aragua, como en Puerto La Cruz, Bachaquero como en La Guaira. Se mantienen en el litoral central los trabajos de remoción de escombros como despejes de las principales carreteras y vías de acceso.

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