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El taekwondo venezolano gana oro y logra reencontrarse con la máxima medalla en los Juegos Centroamericanos al superar la sequía vigente desde el año 2014.

El desempeño del equipo nacional dejó un saldo de tres preseas tras concretar una medalla dorada una de plata y una broncínea en Santo Domingo.

Taekwondo venezolano gana oro

Los resultados obtenidos superan la cosecha alcanzada durante las pasadas ediciones continentales celebradas en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

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La delegación criolla demuestra así un avance significativo en la preparación técnica de sus atletas de cara a los próximos compromisos internacionales oficiales.

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